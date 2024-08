Orages : un homme de 78 ans meurt électrocuté en Isère, le trafic ferroviaire affecté

Trafic ferroviaire perturbé, coupures d'électricité et de routes : les pompiers ont effectué plus de 200 interventions dans la nuit de mardi à mercredi en Isère, où des orages ont charrié de fortes rafales et des trombes d'eau. Un homme de 78 ans est décédé mardi soir à Pressins, à une cinquantaine de kilomètres de Grenoble, dans des circonstances qui restent à préciser, précise la préfecture dans un communiqué.

Selon des informations des secours, l'homme est décédé par électrocution dans sa cave inondée. Le Dauphiné Libéré, premier à faire état du décès, précise qu'il manipulait son disjoncteur. Les pompiers de l'Isère ont reçu environ 900 appels dans la nuit et sont intervenus 196 fois, principalement pour des "inondations" en rez-de-chaussée ou des infiltrations à cause de toitures endommagées par le vent.

Encore 1.400 foyers privés d'électricité

Une caténaire a été endommagée sur 600 mètres, entraînant la coupure des TER entre Lyon et Grenoble, au moins pour la matinée. Des cars de remplacement ont été affectés, selon la préfecture. Les TGV devaient emprunter un itinéraire alternatif, causant des retards de 15 à 30 minutes. Une vingtaine de routes ont été coupées dans la nuit par des chutes d'arbres. Là encore, la circulation devait être rétablie "d'ici la fin de matinée". Le nord-est du département a été le plus touché, avec une moyenne de précipitations entre 35 et 50 mm, jusqu'à 127 mm à Morestel. 25 personnes qui étaient au camping de la commune ont été hébergées dans des salles de mises à l'abri, a précisé la préfecture.

Mercredi matin, environ 1.400 foyers étaient encore privés d'électricité en Isère, selon Enedis, contre 14.000 en fin de soirée. Le retour à la normale devrait se faire dans la journée. En Haute-Savoie, les pompiers sont également intervenus à de nombreuses reprises, notamment vers la commune de Thônes, à l'est du lac d'Annecy, pour des inondations et des chutes d'arbres. Vers 21h30, la foudre tombée sur un centre de vacances à Annecy a causé un début d'incendie, éteint avec des extincteurs avant l'arrivée des pompiers.

Brève coupure d'électricité en Savoie

Du côté de la Savoie, l'agglomération de Chambéry/Aix-les-Bains a subi une grosse, mais brève, coupure électrique vers 22h, affectant 160.000 foyers. L'orage a causé un "double défaut", à la fois sur un poste et sur une ligne électrique, a indiqué le gestionnaire des réseaux RTE. Le courant a été rapidement rétabli. L'Isère, comme une vingtaine de départements, était placé en vigilance orage "orange" mardi soir. Pour la journée de mercredi, trois départements du centre de la France ont été placés en vigilance orange orages (Puy-de-Dôme, Loire et Haute-Loire) par Météo France à partir de 14h. Idem pour le Var dans la nuit de mercredi à jeudi, à partir de 4h.

"Les incertitudes sont encore élevées sur la zone d'impact des plus forts orages. Tout le littoral PACA (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) est à risque. Une extension de la vigilance orange orage n'est pas exclue", ainsi que pour la Corse, précisent les services météo dans leur bulletin.