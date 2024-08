Orages, pluies et canicule : 34 départements placés en vigilance orange ce mardi, 21 pour la journée de mercredi

Canicule, orage, pluie... Météo France a placé 34 départements en vigilance orange pour la journée de mardi et en maintient 21 pour la journée de mercredi. Le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques seront ainsi concernés par une alerte aux pluies et inondations.

@VigiMeteofrance 13 août



Pour mardi 13 août 2024 :

34 départements en Vigilance orange



Pour mercredi 14 août 2024 :

21 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHPpic.twitter.com/pQvcD5YrKI — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 13, 2024

Des cumuls de pluie de l'ordre de "30 à 50 mm en une heure"

Plus tôt dans la journée, l'institut avait placé 28 départements en vigilance orange aux orages, principalement dans la moitié est et le sud-ouest de la France, le reste du pays étant en vigilance jaune à l'exception de la Bretagne, de la Manche et du Nord-Pas-de-Calais. Dans ces 28 départements, "des orages forts, accompagnés d'intenses précipitations, de grêle, de bourrasques, d'une activité électrique importante, sont prévus", met en garde Météo-France.

Les cumuls de pluie attendus sont de l'ordre de "30 à 50 mm en une heure, de 60 à 80 mm sur l'épisode ponctuellement". Selon Météo-France, cette situation orageuse nécessite "une attention particulière en raison d'un risque important de phénomènes violents".