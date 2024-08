La tempête Ernesto longe la Guadeloupe sans dégâts majeurs, vigilance rouge maintenue

La Guadeloupe a été maintenue mardi en vigilance rouge pour fortes pluies et orages par Météo-France en raison du passage de la tempête tropicale Ernesto qui a longé dans la matinée l'archipel et provoqué de fortes précipitations, mais sans dégâts majeurs. Dans l'archipel, quelques bourgs ont été inondés, occasionnant l'ouverture d'"abris sûrs" dans les communes pour les personnes installées en zone inondable et provoquant la fermeture de quelques routes.

⚠️La tempête tropicale #Ernesto traverse les Antilles françaises ce mardi.



️ De fortes pluies, de fortes vagues et de violentes rafales touchent l'Arc antillais, jusqu'en fin de nuit de mardi à vendredi.



Soyez vigilants. Le point complet ici https://t.co/6BsamGqnWOpic.twitter.com/t97Fop8K99 — Météo-France (@meteofrance) August 13, 2024

"On déplore quelques légers éboulements, des arbres sur plusieurs chaussées", a indiqué à l'AFP la préfecture de Guadeloupe. Selon EDF, 1.300 foyers sont privés d'électricité. Le cumul de pluie attendu sur la Guadeloupe sera très important. "Au cours des six dernières heures, 122 mm ont été relevés dans la commune de Pointe-Noire (ouest), 106 mm à Saint-Claude (sud-ouest) et 96 mm à Capesterre Belle-Eau (sud-est)", selon la préfecture.

Le centre de la tempête "continue de se renforcer lentement"

Elle prévoit des pluies supplémentaires pour l'après-midi et la soirée, allant de 50 mm à 100 mm et jusqu'à 150 sur le relief de la Basse-Terre. La fin de la vigilance rouge est attendue mercredi à 18h (0h jeudi à Paris). "Le centre de la tempête tropicale Ernesto poursuit son chemin vers l'Ouest-Nord-Ouest et se dirige vers Porto Rico" et il "continue de se renforcer lentement", a ajouté Météo-France, selon qui le système "se déplace à 30 km/h avec des vents moyens en son sein de 85 km/h et des rafales de l'ordre de 100 km/h".

Dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, au nord-ouest de la Guadeloupe, la vigilance orange a été maintenue et de fortes pluies sont attendues à partir de 14h locales (20h à Paris), le préfet Vincent Berton prévenant, durant une conférence de presse, que "Météo-France a aggravé ses prévisions" par rapport à lundi.