Nord : le mari d'une femme disparue mis en examen pour meurtre, leur fils interpellé dans le Puy-de-Dôme

Un homme de 57 ans a été mis en examen pour meurtre après la découverte du corps de sa femme dans le jardin familial à Saint-Pol-sur-Mer (Nord). Leur fils de 25 ans a été interpellé à Riom (Puy-de-Dôme) et placé en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances du drame.

Le mari d'une femme disparue a été mis en examen pour meurtre, et leur fils a été interpellé dans le Puy-de-Dôme, après la découverte dimanche d'un corps au domicile familial à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), a annoncé lundi le parquet de Dunkerque.

Le mari "a désigné ce corps comme étant celui de sa femme" et des examens médico-légaux "sont en cours" pour confirmer l'identité du corps, qui était enterré dans le jardin de leur domicile, et déterminer la date et les circonstances du décès, a expliqué la procureure de Dunkerque Charlotte Huet dans un communiqué.

Le fils placé en garde à vue

Placé dimanche en garde à vue, l'homme de 57 ans a été mis en examen lundi pour "meurtre et recel du cadavre d'une personne victime de meurtre" et placé en détention provisoire.

Après avoir été "activement recherché", le fils du couple, âgé de 25 ans, a été finalement interpellé dimanche en début de soirée à Riom, dans le Puy-de-Dôme.

Il a été placé en garde à vue et le juge d'instruction chargé de l'enquête dans le Nord a demandé à ce qu'il lui soit présenté dans les plus brefs délais, a ajouté Charlotte Huet. Les deux mis en cause sont inconnus des services judiciaires, a précisé la procureure.

C'est le frère de la femme disparue, âgée de 58 ans, qui avait prévenu samedi la police. Le corps enterré dans le jardin du domicile de la victime avait ensuite été découvert dimanche matin.