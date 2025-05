Nogent-sur-Oise : un jeune homme de 17 ans tué à l'arme blanche

Le procureur de Senlis (Oise) a annoncé dans un communiqué l'interpellation de trois suspects, dont deux mineurs, pour une affaire liée au meurtre d'un adolescent de 17 ans tué dans la nuit du mardi 20 mai. La victime aurait reçu des coups de haches, malgré l'intervention des secours il est décédé à l'hôpital dans la soirée.

Un adolescent de 17 ans a été tué mardi soir à l'arme blanche près d'un supermarché de Nogent-sur-Oise (Oise), a indiqué le procureur de Senlis dans un communiqué, annonçant l'interpellation de trois suspects, dont deux mineurs. "Peu après 19h, un mineur de 17 ans a été agressé par plusieurs individus à proximité d'un supermarché situé rue Gambetta", a expliqué Loïc Abrial.

"Blessé par arme blanche, dont le type reste à préciser, le mineur a rapidement perdu beaucoup de sang. Pris en charge sur place par les secours, il a fait l'objet de nombreux gestes de réanimation. Transporté à l'hôpital, son décès y a été constaté dans la soirée".

Attaque à la hache

Selon le Parisien, citant l'adjoint au maire de la ville, Moktar Allouache, la victime "aurait reçu un coup de hache sur la route avant de venir s'écrouler sur le parking et de perdre tout son sang". Trois suspects "âgés de 19 ans, 17 ans et 16 ans" ont été "interpellés et placés en garde à vue", a ajouté M. Abrial, précisant qu'ils étaient inconnus de la justice.

"Les raisons de l'agression sont inconnues à ce stade", selon le procureur. Une "enquête de flagrance pour meurtre" a été confiée au service local de police judiciaire (SLPJ) du commissariat de Creil.