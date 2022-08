Niort : un Soudanais tué à l'arme blanche, un autre grièvement blessé

Un homme d'origine soudanaise a été tué à l'arme blanche et un autre grièvement blessé, dimanche à Niort, par un individu qui a été interpellé, a-t-on appris lundi auprès des autorités. Selon la préfecture, une victime est décédée dans la rue "après plusieurs coups de couteau dans la région thoracique" et l'autre est dans un état "très inquiétant", hospitalisée à Niort. Le parquet de Niort a indiqué qu'un suspect avait été interpellé par des policiers et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Niort.

La scène s'est produite dans le centre-ville de Niort

Selon le maire Jérôme Baloge, qui s'est déplacé sur les lieux, les victimes sont de nationalité soudanaise. Les circonstances de la scène, qui a eu lieu vers 20 heures dans le centre-ville de Niort près d'une place très animée et devant des dizaines de témoins, n'ont pas été précisées.

Selon des témoins cités par Le Courrier de l'Ouest, l'auteur présumé a pris la fuite après son geste mais il a été rattrapé par des policiers. L'un d'eux a indiqué avoir vu deux personnes à terre, dont l'un saignait beaucoup. Le parquet de Niort s'est dessaisi au profit du pôle criminel de celui de Poitiers.