Nantes : le corps d'un homme découvert dans son appartement 11 ans après sa mort

Un homme âgé a été découvert mort dans son appartement nantais mercredi. D'après les premiers éléments de l'enquête, le décès est survenu... en 2008, rapporte France bleu Loire-Atlantique.

Bien que le cadavre soit momifié, ce n'est pas cela qui a permis aux enquêteurs de déterminer l'année du décès, mais bel et bien tous les indices laissés dans l'appartement de l'homme. Grâce à des courriers, des magazines et les dates de péremption des aliments sur place, les forces de l'ordre ont estimé que le décès remontait à il y a 11 ans. Ils en ont également déduit que la victime vivait seule et n'avait pas d'entourage proche.

Un loyer payé automatiquement

Une thèse renforcée par l'identité du donneur d'alerte : le propriétaire de l'appartement loué par l'homme. Bien que le loyer était payé chaque mois rubis sur l'ongle, grâce à une opération automatique, le propriétaire était inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son locataire depuis quelques temps. La police nantaise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès.