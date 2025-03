Pascal Praud et vous - Mort du petit Émile : garde à vue des grands-parents, saisie d'une remorque... Récit d'une matinée où l'enquête a basculé

Ce mardi 25 mars, quatre personnes dont les grands-parents du petit Émile ont été placés en garde à vue. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1, fait le point sur l'enquête dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

C'est un rebondissement inattendu dans l'affaire Émile Soleil, ce petit garçon disparu en juillet 2023 au hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, et dont une partie du corps a été retrouvé l'an dernier. Quatre personnes, dont ses grands-parents, ont été placés en garde à vue ce mardi 25 mars 2025. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, revient sur les derniers éléments de l'enquête.

Saisie d'une remorque à chevaux

Et notamment les investigations autour de la chapelle du hameau, alors que selon Paris-Match, le prêtre qui a baptisé le petit Émile se serait suicidé le 15 mars dernier. "Des prélèvements ont été effectués dans cette chapelle. Le prêtre avait l'habitude de venir pour officier, et c'est essentiellement la famille d'Émile qui venait assister à des messes (...) On peut imaginer que ces éléments font qu'aujourd'hui, l'affaire semble se précipiter", explique-t-il, sans pouvoir confirmer l'information de nos confrères.

Néanmoins, selon une information de Stéphane Burgatt, correspondant d'Europe 1 à Marseille où se trouve la maison des grands-parents d'Émile, le véhicule du grand-père ainsi qu'une remorque à chevaux ont été saisis dans la matinée. Une perquisition avait commencé tôt dans la matinée dans cette propriété.

"La première fois qu'une garde à vue dans ce dossier a lieu"

Le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est évoque le communiqué du procureur d'Aix-en-Provence, annonçant le placement en garde à vue de quatre personnes pour "homicide volontaire" et "recel de cadavre". Une communication qui n'est pas "habituelle", estime Frédéric Michel. "On imagine que les enquêteurs ont des éléments solides" sur la mort du petit garçon, poursuit-il, soulignant la découverte mystérieuse de son crâne par une randonneuse, le jour de Pâques.

"C'est la première fois qu'une garde à vue dans ce dossier a lieu", rappelle Frédéric Michel. "C'est un coup de tonnerre puisque ce sont les grands-parents et deux des oncles d'Émile Soleil", affirme-t-il, précisant que la garde à vue, d'une durée initiale de 24 heures, pourrait être prolongée ce mardi soir. "Si les grands-parents sont remis en liberté, c'est que finalement, il n'y a pas d'éléments suffisants pour les incriminer. Si elle se prolonge, c'est que les enquêteurs ont besoin de fermer beaucoup de portes et on se dit qu'ils ont sans doute des éléments précis."