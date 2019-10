Montbéliard : une fillette de 9 ans meurt dans une chute du 7e étage

Une fillette de 9 ans a trouvé la mort jeudi soir en chutant du 7e étage d'un immeuble à Montbéliard, la justice n'écartant pas l'hypothèse d'un suicide, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

"Accident ou suicide, on ne sait pas". Une enquête est ouverte et une autopsie de la fillette doit être pratiquée, selon le parquet de Montbéliard. "La maman s'occupait d'un autre enfant quand cela s'est produit, elle ne se trouvait pas dans la pièce quand la petite fille s'est jetée par la fenêtre, d'après ce qu'elle nous a indiqué", a précisé le substitut du procureur Xavier Allam. C'est un autre enfant qui se trouvait dans la pièce qui a rapporté le déroulement des faits à la mère, selon M. Allam. "Accident ou suicide, on ne sait pas" à ce stade, a-t-il dit.

En arrêt cardio-respiratoire, la fillette a "été transportée en cours de réanimation" vers le centre hospitalier de Nord Franche-Comté, ont indiqué les pompiers. Le parquet a précisé qu'elle était décédée peu après sa prise en charge par les services de secours. "La maman, choquée, a également été évacuée" vers cet hôpital, selon les pompiers. Les faits se sont produits dans le quartier de la Petite Hollande. L'enquête a été confiée au commissariat de Montbéliard. Elle "doit vérifier les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés ainsi que l'environnement de l'enfant, notamment scolaire", selon une source proche du dossier.