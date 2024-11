Mexique : découverte de 11 corps abandonnés dans une camionnette

Les corps sans vie de 11 personnes, dont deux femmes et deux mineurs, ont été retrouvés dans une camionnette abandonnée sur une route en direction d'Acapulco, ont annoncé jeudi les autorités locales. Les corps ont été découverts mercredi soir sur une route en direction de la station balnéaire d'Acapulco (sud), à la sortie de Chilpancingo, a précisé le parquet de l’État de Guerrero dans un communiqué.

De nombreuses affaires au Mexique

Une enquête pour meurtre a également été ouverte après la décapitation du maire de Chilpancingo le mois dernier, moins d'une semaine après sa prise de fonction. La semaine dernière, le parquet avait indiqué enquêter sur la disparition dans la même zone de 17 personnes, dont cinq mineurs. Il n'a pas précisé si les deux affaires sont liées.

Cinq membres d'une même famille ont été tués la semaine dernière à Acapulco, dans cet État du Guerrero où des bandes criminelles se disputent le contrôle du trafic et des routes de la drogue. Depuis le lancement controversé de la guerre contre le narcotrafic en 2006, le Mexique a enregistré plus de 450.000 homicides et 100.000 disparitions, selon les chiffres officiels.