Meurtre de Maëlys : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre Nordahl Lelandais

"Je vous demande de le déclarer grand criminel, grand prédateur, coupable des faits." L'avocat général Jacques Dallest a livré son réquisitoire au procès de Nordahl Lelandais. Il requiert la réclusion criminelle à perpétuité contre l'accusé de 38 ans, avec une période de sûreté de 22 ans, c’est-à-dire 22 ans pendant lesquelles il ne pourrait pas faire de demande de remise en liberté. Nordahl Lelandais est jugé depuis le 31 janvier par la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de la petite Maëlys de Araujo.

"Un massacreur d'enfant"

En entendant ces réquisitions Nordahl Lelandais a semblé chanceler, accuser le coup. L’avocat général s’était adressé à lui quelques minutes avant : "vous avez semé le désespoir la souffrance éternelle, vous êtes un destructeur de bonheur, un ravageur d’innocence, un massacreur d’enfant".

Des mots qu’attendait la famille de Maëlys. "Sans excès sur la forme et sur le fond, le procureur général a requis la peine juste, la peine qu'attendaient mes clients, la peine qu'attendaient la famille et les parents de Maëlys. Je pense qu'il a aussi requis la peine qu'attendaient les Français", a réagi Me Fabien Rajon, l'avocat de la famille de Maëlys.

Le mobile "évidemment sexuel"

Tout comme le pense la famille, l’avocat général en est convaincu, le mobile de ce crime est "évidemment sexuel". Et Nordahl Lelandais l’a démontré point par point évoquant une sexualité "multiple, envahissante, illégale, destructrice" qui a abouti au meurtre de Maëlys. Mais aucun élément matériel ne peut appuyer l’intime conviction du magistrat, Nordahl Lelandais ne pourra donc pas être condamné pour le viol de Maelys

Malgré cela l’homme est "d’une extrême dangerosité" et doit donc être condamné lourdement selon l’avocat général.