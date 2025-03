Meurthe-et-Moselle : un homme de 22 ans en garde à vue, soupçonné de parricide

AFP / © Jean-Marc Barrère / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Après une violente dispute signalée par un voisin, un père a été retrouvé "inanimé et ensanglanté" à Frouard, en Meurthe-et-Moselle, tandis que son fils était "accroupi à côté". Il a été interpellé par la police et placé en garde à vue des chefs d'assassinat et rébellion.