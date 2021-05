Mérignac : deux hommes gravement blessés dans une agression à la voiture-bélier

Deux hommes ont été gravement blessés vendredi sur le parking d'un centre commercial à Mérignac après avoir été percutés par une voiture dans un possible règlement de compte aux motivations encore floues. Le parquet de Bordeaux a également annoncé samedi l'interpellation de trois suspects. Vendredi matin vers 8H45, les deux victimes, âgés de 35 ans et 58 ans, tous les deux employés d'une société de nettoyage, ont été violemment fauchés par une Ford Fiesta qui "fonçait sur eux", sur ce parking situé devant une enseigne de Décathlon, a indiqué le parquet à l'AFP. L'une des victimes a ensuite été "rouée de coups" par le conducteur de la Ford Fiesta.

Des "blessures très graves" pour les deux victimes

Comme le montre une vidéo de surveillance parvenue à l'AFP, ces deux employés discutaient à côté d'une Clio garée sur ce parking quand la Ford Fiesta avec deux personnes à bord est arrivée sur eux à vive allure telle une voiture-bélier. Avec la violence du choc, la Clio a été projetée un peu plus loin. Dans la vidéo, on peut voir l'un des hommes, pris en étau entre la Ford Fiesta et un arbre, se dégager puis le conducteur descendre de cette voiture pour le rouer de coups de poing et de coups de pieds. Des témoins de la scène sont intervenus pour faire cesser les violences. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'un des agresseurs criait : "Tu feras plus jamais cela à ma mère", a rapporté le parquet qui a ouvert une enquête pour "tentatives d'assassinats".

Transportées au CHU de Bordeaux, les deux victimes n'ont pas eu leur pronostic vital engagé mais présentent des "blessures très graves". Selon les détails fournis par le parquet, la victime de 35 ans souffre d'un traumatisme crânien et de fractures aux jambes. L'autre victime, âgée de 58 ans, est "plus gravement blessé".

Trois suspects interpellés

La Sûreté départementale, saisie par le parquet, est "rapidement parvenue à établir que le véhicule avait été loué le matin même par une femme et son fils. Or, quelques jours auparavant, cette femme avait déposé plainte pour violences contre l'une des victimes", a expliqué le parquet, sans plus de précisions sur la nature de ces violences. Cette femme a été interpellée en Gironde et placée en garde à vue tout comme les deux agresseurs présumés, le fils de cette dernière et son complice présumé, qui avaient pris la fuite.

Le fils a finalement été localisé et arrêté vendredi soir en région parisienne et l'autre homme à la gare de Paris-Montparnasse. "Les auditions en cours permettront de déterminer le mobile de cette agression", a indiqué à l'AFP la procureure de la République de Bordeaux Frédérique Porterie.