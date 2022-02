Manche : un couple emporté par les flots sur une route submersible

Un couple de septuagénaires est mort noyé dimanche soir dans sa voiture qui a été emportée par les flots sur une route submersible à marée haute, à Bricqueville-sur-mer (Manche), ont annoncé les pompiers ce lundi. L'homme de 74 ans et la femme de 70 ans ont appelé les pompiers un peu avant 22 heures dimanche, alors que leur véhicule venait d'être emporté sur la route submersible RD 375 "au moment de la pleine mer", selon la même source.

32 pompiers mobilisés pour tenter de les secourir

Trente-deux pompiers ont alors été dépêchés sur place pour les secourir, dont des sauveteurs aquatiques et des plongeurs. Une ambulance, des véhicules tout-terrain et l'hélicoptère de la sécurité civile ont aussi participé aux secours. La nuit et la marée haute ont rendu difficile la localisation du véhicule immergé, qui n'a finalement été localisé que vers 23h15 par l'hélicoptère. Les deux occupants ont été extraits de leur voiture par les plongeurs puis ramenés à terre par le canot de sauvetage. Ils ont été déclarés décédés par le médecin du SMUR.

Selon le lieutenant-colonel Fabien Lion, contacté par Europe 1, le couple a eu du mal à préciser leur position aux pompiers, ce qui a retardé leur sauvetage. "Malheureusement, vu les conditions météorologiques et la nuit, nous avons mis une heure et demie à localiser le véhicule qui était totalement submergé", explique-t-il.

Une route connue pour sa dangerosité

Le couple a emprunté une route submersible. C'est un axe bien connu pour sa dangerosité, comme le souligne Hervé Bougon, le maire de Bricqueville-sur-mer. "Il faut savoir que cette route est parfaitement bien indiquée. Il y a des panneaux à répétition à ses deux extrémités. En ce qui concerne le drame de cette nuit, rien ne prévoyait que (la voiture) ne soit recouverte par la marée", estime le maire au micro d'Europe 1.

D'après les premiers éléments, les vents forts auraient poussé la voiture en dehors de la route, dans l'eau, où celle-ci a commencé à s'enfoncer. La justice a ouvert une enquête.