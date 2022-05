«L'Ombre», le podcast évènement sur l’affaire Estelle Mouzin produit par Spotify et Europe 1 Studio

Premier podcast Original produit par Spotify et Europe 1 Studio, "L’Ombre" est une contre-enquête journalistique inédite sur l'affaire Estelle Mouzin, cette fillette disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne, et autour de l'ombre de Michel Fourniret. En 2020, face à une juge d'instruction, le tueur en série reconnaissait avoir "pris la vie" de la fillette. Décédé peu après, il n’a jamais été jugé.



Dans chacun des 5 épisodes, d'une trentaine de minutes, la journaliste Chloé Triomphe, spécialiste police-justice, analyse les preuves, étudie les traces et décortique les fausses pistes. Eric Mouzin, le père d’Estelle, a accepté de témoigner longuement et est le fil rouge de ce récit, aux côtés de ses avocats Me Herrmann et Seban et de Me Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret.



Dans ce podcast natif, la journaliste Chloé Triomphe poursuit son enquête avec une question en tête : aurait-on pu connaître la vérité plus tôt ? Chaque épisode propose un regard nouveau sur l’affaire, des éléments inédits du dossier et quelques révélations dans les coulisses d'une instruction qui dure depuis 19 longues années.

Lancé à partir du mardi 17 mai, ce podcast est disponible gratuitement et en exclusivité gratuitement sur la plateforme Spotify.

Épisode 1 - L'alibi :

Quand on se plonge dans l'affaire Estelle Mouzin attentivement, on découvre que le nom de Michel Fourniret a toujours plané au-dessus de ce dossier, dès le début, dès les premiers mois de l'enquête… Dans ce premier épisode, Chloé Triomphe tire des fils petit à petit et se penche sur l'un des élément-clés de la défense de "l'ogre des Ardennes" pendant des années : son alibi.

Épisode 2 – Les traces :

Au fil des années, ne pas retrouver le corps de la fillette de 9 ans revient, pour les enquêteurs, à être confrontés à un immense vide. Mais en travaillant sur ce dossier, et sur l'ombre de Michel Fourniret, la journaliste d'Europe 1 Chloé Triomphe s'est rendu compte qu'il y avait en réalité des "traces"... Autant de début de pistes pour remonter jusqu'au coupable. À condition de savoir les faire parler.



Épisode 3 – Les petits cailloux :

Les tueurs en série ne sont pas des criminels comme les autres : ils font, parfois, des erreurs bien sûr. Mais dans leur perversion, ils peuvent aussi prendre du plaisir à tendre des fils qui permettent de remonter jusqu'à eux, des "petits cailloux". Michel Fourniret a tendu des fils qui auraient pu permettre de remonter jusqu'à lui... à condition de les voir, de savoir les tirer, sans les casser.



Épisode 4 – Le pacte :

En 2008, Chloé Triomphe était à Charleville-Mézières pour couvrir le procès de Michel Fourniret et Monique Olivier, alors jugés pour sept crimes. Dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, ensemble, ils ont réussi à garder le silence pendant 16 ans. Ce lien si particulier qui unissait le couple, leur "pacte", aurait-il pu être percé à jour plus tôt ?

Épisode 5 – Les aveux :

Michel Fourniret est mort le 10 mai 2021 dans un hôpital à Paris. Il ne sera jamais jugé dans l'affaire Estelle Mouzin. Mais un an avant de disparaître, poussé dans ses retranchements par une magistrate que les auditeurs découvriront, il avait fini par passer aux aveux. Peut-on pour autant dire que toute la lumière a été faite sur cette affaire ?