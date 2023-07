Émeutes : Elisabeth Borne à Lisieux pour rencontrer et rassurer des habitants et commerçants encore sous le choc

Élisabeth Borne est sur le terrain ce jeudi, à Lisieux, dans le Calvados, l'une des très nombreuses villes touchées par la vague d'émeutes urbaines. La cheffe du gouvernement a notamment pu échanger avec des commerçants dont le magasin a été vandalisé.

"On va s'assurer que c'est bien fini"

Élisabeth Borne constate l'ampleur des dégâts à Lisieux. Dans ce quartier de haute ville relativement calme en temps normal, lors des émeutes, une cinquantaine d'individus a semé le chaos en attaquant plusieurs commerces et en incendiant le poste de police municipale qui venait d'ouvrir ses portes. La Première ministre fait donc face à des habitants sous le choc. "J'ai subi un choc émotionnel. On aurait cru à une guerre civile", se souvient une habitante. "On va se mobiliser, puis on va aussi s'assurer que c'est bien fini", assure de son côté la Première ministre.

Mais pour le moment, aucune interpellation n'a été effectuée et le profil des émeutiers surprend les policiers. "On est en cours d'identification des auteurs. Ce sont des jeunes, ou des très jeunes. On a été confrontés à des mineurs, des jeunes majeurs et beaucoup de filles, ce qui est très curieux", a détaillé un policier à la Première ministre.

Elisabeth Borne tente aussi de rassurer les commerçants, comme ce gérant qui a vu son bar tabac réduit en cendres. "Vous avez une assurance. On leur a demandé d'être bienveillants sur les délais", lui assure-t-elle. Dans ce quartier, commerçants et habitants craignent maintenant d'assister régulièrement aux mêmes scènes de chaos et redoutent en particulier le 14 juillet.