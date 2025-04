Lingots d'or, voitures de luxe : trois hommes mis en examen à Lyon pour escroquerie

Article Suggestions

Trois hommes, âgés de 22, 39 et 54 ans, gérants d'une société lyonnaise de placements financiers ont été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ils ont détourné une majorité des six millions d'euros confiés par leurs clients. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi environ 2,1 millions d'euros en or, montres, voitures, avoirs bancaires et cryptomonnaies.