Le corps d’une femme en décomposition retrouvé dans son appartement à Nantes

L'odeur qui émanait de cet appartement du quartier Port-Boyer, à Nantes, était si particulière qu'elle a alerté les voisins. Vendredi, ces derniers ont appelé la police qui a découvert le corps d'une femme d'une soixantaine d'années dans un état de putréfaction avancé, rapporte Ouest-France.

Une mort qui se situerait entre trois semaines et un mois

Selon le médecin-légiste, la mort se situerait entre trois semaines et un mois. C'est l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) qui devra déterminer de manière précise la date du décès. Pour l'heure, la thèse criminelle est écartée et aucune lésion n'a été détectée sur le corps. La porte de l'appartement n'a pas non plus été fracturée et les clefs se trouvaient à l'intérieur du domicile.