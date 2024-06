Pascal Praud et vous - Enfants percutés par une automobiliste à La Rochelle : un sapeur-pompier explique comment «éviter un suraccident»

À La Rochelle mercredi matin, une dizaine d'enfants à vélo ont été percutés par une automobiliste. L'un d'entre eux a été grièvement blessé et transporté vers le CHU de Poitiers. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, le sapeur-pompier Lionel Ventura détaille les bons réflexes que les citoyens doivent avoir, s'ils sont témoins d'un pareil drame, pour "éviter le suraccident".

"En faisant un périmètre de sécurité tout autour de la zone, pour éviter justement qu'il y ait un suraccident et d'autres blessés. Et si la personne a le courage, c'est de déterminer le plus rapidement possible les détresses vitales" pour les secours, relate le sapeur-pompier, qui a également partagé ses conseils pour l'été en cas de piqûres, brûlures ou encore entorses.