La DZ Mafia, des narcotrafiquants devenus nouveaux maîtres des quartiers à Marseille

Mercredi, des personnes se revendiquant de la DZ Mafia, un clan de narcotrafiquants de la cité phocéenne, ont publié une vidéo pour démentir leur implication dans les derniers meurtres commis à Marseille, notamment celui d'un chauffeur VTC. Le parquet a ouvert une enquête.

"Pour eux, la police est un adversaire"

Dans les rues de Marseille, les narcotrafiquants ne cherchent même plus à se cacher et se présentent avec des kalachnikovs à la main, des armes de poing à la ceinture. De l’artillerie directement importée des zones de guerre, selon Bruno Bartocetti, délégué de la zone Sud du Syndicat Unité. "Ces armes proviennent des Balkans, on a des rentrées d’armes d’Ukraine."

Ils n’hésitent pas à s’afficher ensuite sur les réseaux sociaux avec, un moyen pour eux de faire peur et de rivaliser avec la police. "Pour eux, le policier n’est pas une protection de la population française, ça n’est pas une police républicaine, c’est un adversaire", ajoute-t-il.

"Ils essayent d'acheter la sympathie de la population"

Un adversaire que ces narcotrafiquants défient sur le plan de la communication. Ils peuvent ainsi légitimer leur présence et banaliser leurs trafics très lucratifs. "Ils essayent d’acheter la sympathie de la population. On l’a vu en 2023, à Cavaillon justement, ils avaient mis en place des jeux pour enfants, une piscine pour enfants pour se donner bonne conscience", poursuit Bruno Bartocetti. Un moyen d’acheter le silence des habitants, compliquant ainsi le travail des policiers.