Justice : un directeur de colonie de vacances mis en examen pour agressions sexuelles

Le directeur d'une colonie de vacances organisée en Haute-Vienne durant l'été a été placé en détention provisoire après sa mise en examen pour agressions sexuelles sur mineurs, a appris l'AFP auprès du parquet d'Evreux ce vendredi. Agé de 46 ans, ce résidant de l'Eure est visé par "une dizaine" de plaintes pour agression sexuelle et corruption de mineur de moins de 15 ans, a indiqué le procureur d'Evreux, Rémi Coutin, confirmant une information de Paris Normandie.

La brigade de recherches de la gendarmerie d'Evreux chargée de l'enquête est actuellement à la recherche d'autres victimes présumées qui auraient pu subir ces faits, début juillet dans la colonie de vacances "Action Séjours" à Saint-Yrieix-la-Perche.

>> LIRE AUSSI - Vaucluse : deux bébés retrouvés morts dans un congélateur

Déjà condamné en 2000

L'arrestation du directeur remonte au 9 juillet dernier, date de fin de la colonie de vacances. C'est sur le quai de la gare d'Austerlitz à Paris que des parents venus chercher leurs enfants au retour de colonie avaient appris que certains pensionnaires, tous nés en 2010, disaient avoir été victimes d'agressions pendant leur séjour. Informé, le parquet de Paris alertait aussitôt celui d'Evreux. Le directeur de la colonie, qui avait entre-temps pris un autre train pour retourner chez lui en Normandie, était interpellé par les policiers à son arrivée en gare d'Evreux.

Placé en garde à vue, le mis en cause a nié toutes les accusations mais les enfants, entendus par différents services de police dans leurs régions respectives, parlent de "caresses, demandes de masturbation, exhibition", dit le procureur d'Evreux. Mis en examen à la fin de sa garde à vue, il reste incarcéré depuis lors et l'information judiciaire se poursuit. Il a déjà été condamné en septembre 2000 à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour violence aggravée et tentative de vol, ajoute Rémi Coutin.

Selon Paris Normandie, ce père de famille était un ancien employé de la municipalité d'Evreux, au service Jeunesse. Sollicité par l'AFP, l'organisme "Action Séjours" n'avait pas réagi ce vendredi matin.