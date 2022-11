Jeune tué dans une rixe à Paris : «Il y a un problème de sécurité en France, on n'y échappe pas»

Dans la nuit de vendredi à samedi dans le 17e arrondissement de Paris, un adolescent a été tué au couteau. C'est lors d'une rixe qui avait éclaté en début de soirée que le jeune homme a été attaqué. Les secours n'ont pas pu sauver l'adolescent de 16 ans, touché à l'abdomen. L'enquête s'oriente vers un affrontement entre bandes rivales. Des conflits aux fins dramatiques qui inquiètent de plus en plus les figures locales. C'est le cas de Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, qui déplore le manque de moyens pour lutter contre ce phénomène.

Un appel à "écouter les élus locaux"

"Il y a un problème de sécurité à Paris et en France, on n'y échappe pas", estime l'élu. Du côté de son arrondissement, cela se traduit notamment par un manque de moyens. "On a perdu 15% d'effectifs au commissariat du 17e arrondissement en cinq ans. J'ai demandé davantage de moyens de vidéoprotection et davantage de moyens humains sur le terrain, dans ces quartiers qui se sentent abandonnés et où l'autorité républicaine doit être réaffirmée."

Très grave évènement, dramatique et criminel boulevard Berthier #Paris17 où je me suis rendu ce soir : un adolescent de 16 ans du quartier a été mortellement poignardé par une bande.

Nous avons le cœur meurtri.

L'enquête est confiée au 1er DPJ. La justice, pas la violence ! pic.twitter.com/mOhuuD5iJO — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) November 12, 2022

Geoffroy Boulard appelle surtout, aujourd'hui, à "écouter les élus locaux" : "On est des lanceurs d'alerte, on connaît le terrain, on est en contact avec les habitants, on connaît les besoins. Quand on dit qu'il y a besoin d'une caméra, c'est qu'il y a besoin d'une caméra. C'est parce qu'il y a une attente des habitants, parce qu'ils ont le sentiment que leur quartier se dégrade et qu'ils ne voient plus les effectifs de la police républicaine." Samedi, le maire avait réagi à la mort de l'adolescent sur les réseaux sociaux, en demandant "la justice, pas la violence".