INFORMATION EUROPE 1 - Prise d'otage et braquage d'un hypermarché dans l'Ain

Un trio de malfaiteurs lourdement armés a dérobé la recette d’un hypermarché Leclerc ce lundi matin à Ferney-Voltaire, dans l’Ain, tout près de la frontière suisse. Vers 5h30, les braqueurs encagoulés ont pris en otage, à la sortie de chez elle, une employée de la grande surface qui disposait des accès au magasin et au coffre-fort, selon les informations recueillies par Europe 1.

Les malfaiteurs l’ont emmenée jusqu’à l’hypermarché où ils ont molesté le vigile, légèrement blessé. Sous la menace d’une arme de type Kalachnikov et de plusieurs armes de poing, ils ont contraint l’employée à ouvrir le coffre dont ils ont emporté le contenu avant de prendre la fuite. On ne connaît pas encore le montant du butin dont l’estimation est en cours. L’employée braquée a été très fortement choquée et recueillie sur place par les gendarmes chargés de l’enquête.