INFO EUROPE 1 - Val-de-Marne : une femme retrouvée morte ligotée dans sa voiture

Une jeune de femme 23 ans, portée disparue depuis trois jours, a été retrouvée morte ligotée dimanche soir peu avant 23 heures à Valenton, dans le Val-de-Marne, dans le coffre de sa voiture, selon les informations d'Europe 1.

Le corps a été retrouvé par les proches de la jeune femme. La victime a été découverte pieds et poings liés, le visage bâillonné, enfermée dans le coffre de sa voiture, selon les informations d'Europe 1. Ses proches inquiets étaient à sa recherche depuis la fin de la semaine dernière. Après avoir eux-mêmes retrouvé la voiture de la disparue, ils ont prévenu la police et les pompiers qui ont découvert le corps à l'intérieur du coffre. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les causes de la mort de la jeune femme. Le procureur a confié l'enquête à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.