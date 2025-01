Val-de-Marne : pourquoi y a-t-il des élections municipales à Villeneuve-Saint-Georges ce dimanche ?

À Villeneuve-Saint-Georges, ville du Val-de-Marne, les habitants sont appelés aux urnes ce dimanche et le 2 février prochain. Mais pourquoi ? Europe 1 fait le point.

Après les européennes et les législatives en juin et juillet 2024, ce n'est pas encore fini pour certaines communes du Val-de-Marne. Ce dimanche et le 2 février prochain à Villeneuve-Saint-Georges se dérouleront des élections municipales anticipées. En principe, ces municipales devaient se tenir en mars 2026, comme partout en France.

Mais ce scrutin a été convoqué après que la préfecture de la région a constaté une vague de démissions de près d'un tiers des élus de la majorité du maire Philippe Gaudin en novembre 2024. La sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses a donc convoqué les électeurs à se rendre aux urnes.

Les habitants de la ville la plus pauvre du Val-de-Marne sortent d'un mandat chaotique : la préfète du Val-de-Marne avait saisi la justice après que le premier édile a fait un salut nazi en plein conseil municipal, le maire s’est fait retirer ses délégations de pouvoir par ses propres élus ou encore des soupçons d’espionnage informatique… La liste est longue après de multiples scandales politiques locaux pour une ville avec un fort taux de pauvreté (34%).

Qui sont les candidats ?

Six candidats tentent de convaincre les habitants de Villeneuve-Saint-Georges pour le premier tour ce 26 janvier. Parmi eux, le maire-sortant Philippe Gaudin se représente malgré son mandat chaotique.

Face à lui, deux anciens membres du Conseil municipal ont présenté leur candidature : Kristell Niasme (LR), ancienne première adjointe, et Eric Colson (UDI), conseiller municipal d’opposition.

À gauche, Hamid Ben Yakhlef (SE), professeur "de centre gauche" montant sa propre liste citoyenne ; Daniel Henry (PCF) ancien premier adjoint de l’ex-maire communiste Sylvie Altman, et Louis Boyard, député LFI qui a fait un score de 61% dans cette ville, seront aussi de la partie.

En cas de victoire de Louis Boyard, Villeneuve-Saint-Georges, avec ses 35.000 habitants, deviendrait ainsi la plus grande commune à hisser le drapeau LFI.