INFO EUROPE 1 – Paris : un prêtre gravement blessé après avoir été percuté par un scooter qui fuyait la police

INFO EUROPE 1

Le jeune homme de 18 ans était sous contrôle judiciaire et il lui était interdit de paraître sur le 8e arrondissement de Paris. Pourtant, quand les policiers commencent à le suivre en raison de son comportement suspect à deux-roues, c’est bien au niveau de la place Saint-Augustin dans le 8e arrondissement parisien qu’il se trouve. Alors que les policiers actionnent leur sirène, le conducteur de ce scooter de grosse cylindrée et son passager jettent un coup d’œil dans le rétroviseur et accélèrent brutalement, n’hésitant pas à brûler plusieurs feux rouge de l’avenue de Villiers et du boulevard Malesherbes.

Le feu était rouge pour les automobilistes

Au niveau d’un passage clouté protégé par un feu tricolore, en face du 110 boulevard Malesherbes, le conducteur percute un piéton alors que le feu est toujours rouge pour les usagers de la route. Le conducteur et son passager sont immédiatement interpellés par les policiers, qui prodiguent les premiers soins à la victime. Selon nos informations, il s’agit d’un prêtre âgé de 55 ans de la paroisse Saint-Charles de Monceau dans le 17e arrondissement. Il a été transporté à l’hôpital, et fort heureusement, son pronostic vital n'est plus engagé.

"Il s’agit de deux délinquants récidivistes connus des services de police, originaires de Garges-lès-Gonesse", précise à Europe 1 Geoffroy Boulard, le maire (LR) du 17e arrondissement qui s’est déplacé dimanche soir sur les lieux. Le conducteur et le passager ont été placés en garde à vue. Selon les informations d'Europe 1, le conducteur était positif au cannabis. Lui et son passager ont été trouvés en possession de deux pochons de quelques grammes de résine de cannabis.