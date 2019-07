INFORMATION EUROPE 1 - Ils ligotent un médecin et lui volent 12.000 euros

INFO EUROPE 1

Deux hommes ont agressé un médecin mardi soir vers 19h15 à son cabinet médical à Paris et lui ont dérobé 12.000 euros. Selon nos informations, les deux agresseurs gantés, cagoulés et armés de couteaux ont fait irruption dans le bureau du médecin boulevard Raspail, dans le 7ème arrondissement, et l'ont frappé à la tête avec un bâton. Ils l’ont ensuite ligoté et attaché à une chaise avant de lui voler 12.000 euros en liquide et de prendre la fuite.

Le médecin légèrement blessé

Le médecin a réussi à se détacher pour appeler la police. Légèrement blessé, l'homme s'est dit très choqué. Une enquête a été ouverte notamment pour vol sous la menace d’une arme. Elle a été confiée au 3ème district de police judiciaire de Paris.