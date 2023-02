INFO EUROPE 1 - Ils creusent la cave voisine pour cambrioler le bureau de tabac

C'est une histoire digne d'un roman policier. Selon les informations d’Europe 1, un ou plusieurs individus ont réussi à s’introduire dans un magasin de tabac-presse ce mardi matin, vers 7 heures, dans le 17ème arrondissement de Paris. Après avoir creusé le mur de la cave de l’immeuble voisin, ils ont pu pénétrer dans le bureau de tabac.

Selon une source policière, les voleurs se sont emparés de plusieurs milliers d'euros de jeux à gratter et de près de six bouteilles de champagne. Les malfaiteurs ont également procédé à des paris sur la borne PMU pour un montant de 6.817 € avant de prendre la fuite. Une enquête est en cours pour tenter d’identifier les cambrioleurs et évaluer le préjudice de l’exploitant.

>>Plus d'informations à suivre