INFO EUROPE 1 – «Arnaque au président» : 2,5 millions d’euros détournés d’une société de production de cinéma

L’arnaque au président, pourtant connue du grand public depuis le film Je compte sur vous de Pascal Elbé qui s’inspire de l’inventeur de cette escroquerie Gilbert Chikli, continue de faire des victimes. Comble de l’ironie, une des dernières majeures en date est une société de production de films. Selon les informations recueillies par Europe 1, un réseau de blanchiment de cette arnaque vient d’être démantelé par la brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) de la police judiciaire parisienne avec le concours de la direction centrale de la police judiciaire, Tracfin ou encore Europol.

Ces six malfaiteurs, trois hommes et trois femmes, ont été placés en garde à vue mardi, soupçonnés d’avoir blanchi le fruit d’une arnaque au président – faux ordres de virements – commise en février dernier au préjudice d’une société de production de films du 7e arrondissement parisien. C’est la cheffe comptable qui a effectué plusieurs virements, au nombre de huit, sur des comptes croates, après avoir été contactée et flouée par des affairistes israéliens déjà connus de multiples escroqueries.

Des profils de petits délinquants de cité

Charge ensuite à ces Parisiens du 19e arrondissement, âgés de 19 à 27 ans déjà connus pour de menus larcins, d’ouvrir d’autres comptes et de faire revenir dans le circuit réel l’argent détourné, en prenant en passant une commission. Pensant rester sous les radars, ils ont utilisé les identités de certains de leurs proches pour faire les démarches administratives.

"Ce qui est intéressant, ce sont leurs profils de petits délinquants de cité. Il y a quelques mois encore, ils faisaient du deal en bas des immeubles. Mais ils se sont reconvertis très rapidement dans le blanchiment après avoir été bien approchés", précise une source proche de l’enquête.

Trois hommes ont été déférés ce jeudi pour présentation à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, recel de ce délit, complicité d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et usage de faux en écriture publique.