INFO EUROPE 1 - À Versailles, un homme interpellé après plusieurs cas de piqûres lors de la fête de la musique

La France célébrait la musique partout sur le territoire mardi soir. À Versailles, la fête ne s'est pas passée comme prévue. Selon les informations d'Europe 1, peu avant 23 heures, au niveau de la scène électro, avenue de l'Europe, plusieurs victimes ont signalé des cas de piqûres sur la voie publique.

Le suspect est en garde à vue

Les policiers ont réussi à interpeller un suspect grâce à la vidéosurveillance et aux témoignages des présumées victimes. Au moins quatre faits de piqures ont été recensés. Les témoins l'ont reconnu formellement alors qu'il tentait de se mêler à nouveau à la foule. Lors de sa palpation, la seringue n’a pas été retrouvée. Le suspect, de nationalité yéménite, âgé de 37 ans, est originaire d’Elancourt dans les Yvelines (78). Il est à cette heure toujours en garde à vue.

800 plaintes déposées en France

Par ailleurs, à Saint-Germain-en-Laye, toujours dans les Yvelines, une vingtaine de faits de piqûres a été recensée par les services de police. À Asnières-sur-Seine (92), six autres personnes ont été victimes de piqûres lors de la fête de la musique. Trois majeurs et un mineur ont été interpellés et sont actuellement en garde à vue.

Selon un dernier bilan arrêté au 16 juin, plus de 800 plaintes ont été déposées en France pour des faits de piqûres et 1.098 victimes ont été recensées. Cependant, aucune des analyses effectuées n'a mis au jour la présence de GHB.