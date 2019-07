Hérault : un pompier en intervention heurté par un chauffard en fuite

Un pompier qui participait à la lutte contre un incendie à Fontès, dans l'Hérault, entre Montpellier et Béziers, a été heurté mardi soir par un chauffard qui a pris la fuite, indique mercredi le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (Sdis 34).

"Un véhicule qui a surgi à vive allure"

Dans un communiqué, le Sdis dénonce "l'agression d'un sapeur-pompier lors d'une intervention et le délit de fuite de l'agresseur". Mardi soir, "après une après-midi particulièrement chargée sur le front des incendies", un officier du centre de secours de Paulhan qui intervenait sur un nouveau départ de feu sur la commune de Fontès, où un camping était notamment menacé, "a été renversé par un véhicule qui a surgi à vive allure et qui a pris la fuite", précisent les pompiers héraultais.

Souffrant de contusions, de douleurs au bassin et de plaies au visage, ce pompier a été brièvement hospitalisé. "Je condamne avec la plus grande fermeté cette nouvelle agression gratuite et inacceptable sur nos vaillants pompiers qui tous les jours risquent leur vie pour les Héraultais et les vacanciers", a réagi Kléber Mesquida, président (PS) du Conseil départemental et président du Sdis 34. Ce dernier a ajouté qu'un dépôt de plainte était en cours.