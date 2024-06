Hauts-de-Seine : un adolescent de 14 ans en garde à vue après une collision mortelle

Un conducteur de 34 ans a perdu la vie dans une collision mortelle avec une voiture conduite par un adolescent de 14 ans dans la nuit de lundi à mardi à Clamart (Hauts-de-Seine), a indiqué le parquet de Créteil, sollicité par l'AFP.

Une voiture signalée volée

Au volant d'une voiture signalée volée, le jeune garçon "aurait refusé de se soumettre aux injonctions (de la police, ndlr) et pris la fuite", poursuit le parquet. Il "aurait perdu le contrôle du véhicule et percuté une voiture qui venait à contre-sens", tuant son conducteur, détaille-t-il. Une enquête pour vol, refus d'obtempérer aggravé et homicide involontaire aggravé a été ouverte par le parquet de Créteil, saisi, car le mineur mis en cause est domicilié dans le Val-de-Marne.

L'adolescent, blessé, a été "admis à l'hôpital" et "son pronostic vital n'est pas engagé", a précisé le parquet de Créteil. Il a été placé en garde à vue, celle-ci étant encore en cours mardi midi.

Le jeune conducteur perd le contrôle et percute une voiture arrivant en face

Selon une source policière, vers 02h50 dans la nuit de lundi à mardi, des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) repère au niveau de Palaiseau (Essonne) une voiture qu'ils suspectent d'avoir été volée. Toujours selon cette source, le véhicule refuse alors d'obtempérer et s'engage vers la RN118, puis emprunte la D906.

C'est au niveau de la ville de Clamart que le conducteur perd le contrôle, franchit le terre-plein central et percute une voiture arrivant en face, détaille la même source policière. Le conducteur mineur sort alors de la voiture qu'il conduisait, tandis que celle-ci commence à prendre feu, et est interpellé par les forces de l'ordre.

La victime au volant de l'autre voiture, elle, est déclarée décédée malgré l'intervention des secours. L'enquête a été confiée au Service du traitement judiciaire des accidents (STJA) de la préfecture de police de Paris.