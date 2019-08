Hautes-Pyrénées : le coureur de trail disparu depuis deux jours a été retrouvé mort

Il était porté disparu depuis lundi. Damien Cauchy, coureur de trail âgé de 41, a été retrouvé mort par les secours sous le sommet du Monné, sur la commune de Cauterêts, près de Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, comme le rapporte Sud Ouest mercredi.

Venu en reconnaissance avant une course ?

Les CRS de Gavarnie, de Saint-Lary et des renforts venues d’Argelès-Gazost, et de Pierrefite étaient mobilisés depuis mardi pour retrouver cet habitué des trails, originaire de la région nantaise et père de trois enfants. Selon le journal, il préparait sans doute le Grand Raid des Pyrénées (GRP), organisé du 22 au 25 août.