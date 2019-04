Haute-Savoie : il signale la disparition de sa femme au commissariat, elle portait plainte contre lui

Un homme s'est présenté ce week-end au commissariat de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, au motif que sa femme avait selon lui disparu. Son épouse se trouvait justement dans ce même commissariat, où elle portait plainte contre lui pour violences conjugales.

Il "ne ressortira pas de suite". Le mari "ne ressortira pas de suite", a prévenu la police nationale de Haute-Savoie sur son compte Twitter. Et pour cause, l'homme faisait déjà l'objet de trois fiches de recherche. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, il a été placé en garde à vue et devrait faire l'objet d'une procédure de comparution immédiate.