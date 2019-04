Haute Savoie : deux kayakistes disparus depuis lundi soir

Deux kayakistes de la même famille, disparus depuis lundi, sont recherchés mardi matin sur le Chéran, en Haute-Savoie. Leur embarcation, un kayak biplace, a été localisée vide, dès lundi, entre les communes de Cusy et d'Alby-sur-Chéran, près de l'endroit où ils avaient prévu d'achever leur descente, a précisé la gendarmerie d'Annecy, confirmant une information de la presse locale.

Une zone escarpée et presque inaccessible à pied. La famille des deux hommes, âgés de 44 et 54 ans, a signalé leur disparition lundi vers 18h, mais les pompiers n'ont pu alors se mettre à l'eau en raison d'un débit trop important de la rivière, ont indiqué les gendarmes. Mardi, les recherches dans cet endroit escarpé et pratiquement inaccessible à pied sont menées par les plongeurs de plusieurs brigades nautiques de la gendarmerie, le long du parcours de six kilomètres emprunté par les disparus. Les proches des deux disparus, qui avaient déjà pratiqué le kayak, ont été pris en charge pour un suivi psychologique.