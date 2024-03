Grandes marées : un octogénaire retrouvé mort au large de l'Île-de-Ré

Un octogénaire a perdu la vie dimanche au large de Saint-Martin-de-Ré en Charente-Maritime, dont le littoral est touché par les grandes marées d'équinoxe, un phénomène prévu jusqu'à mercredi soir, a appris l'AFP auprès des pompiers et de la préfecture.

Un témoin voyant le corps de l'homme dans l'eau a averti les secours qui sont arrivés sur place peu après 12h à bord d'un hélicoptère Dragon de la sécurité civile. Un pompier plongeur a été treuillé sur le site, à 300 mètres du rivage, pour récupérer la victime "en train de faire le bouchon" et la déposer sur la plage de la Cible, ont indiqué les pompiers. Une fois à terre, malgré de longues tentatives de réanimation, l'octogénaire a été déclaré décédé par le médecin du Smur.

Des circonstances floues

"Les circonstances de son décès sont floues. On ne sait pas s'il pêchait à pied ou s'il s'est trop avancé et a été piégé par la remontée des eaux en cours depuis 1h environ, ou s'il a fait un malaise au vu de son âge avancé", a souligné à l'AFP un porte-parole de la préfecture de Charente-Maritime. La victime, qui habitait Sainte-Marie-de Ré, était "un passionné de pêche à pied", selon France Bleu La Rochelle.

Un épisode de très grandes marées touche tout le littoral atlantique depuis dimanche matin. Le département de Charente-Maritime a été classé orange en vigilance "crues", tout comme la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, également en vigilance orange "vagues-submersion", ainsi que les Landes, selon Météo France.

Les marées les plus fortes auront lieu lundi et mardi

Des "débordements maritimes importants lors des pleines mers sont prévisibles sur la confluence Adour-Nive" sont à craindre jusqu'à lundi 10h et de manière plus modérée "sur le Bec du Gave", écrit la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

>> LIRE AUSSI - Intempéries : deux nouveaux corps sans vie découverts dans le Gard

D'autres débordements sont aussi possibles dans les estuaires de la Gironde et le tronçon de la Seudre, selon la préfecture de la Charente-Maritime. Les marées les plus fortes auront lieu lundi et mardi avec un coefficient de 116 à Bayonne et à La Rochelle et de 117 à Bordeaux, selon le site marée.info.