Intempéries : deux nouveaux corps sans vie découverts dans le Gard

Les corps sans vie de trois victimes ont été retrouvés dimanche dans le Gard, alors que des centaines de secouristes recherchent toujours quatre autres personnes, dont deux enfants d'une même famille, portées disparues dans le Sud-Est lors de violentes intempéries.

Dans le Gard, plus de 300 pompiers, gendarmes et autres secouristes recherchent avec bateaux, hélicoptères, drones et chiens, trois autres disparus, emportés en tentant de traverser en voiture des ponts sur des cours d'eau en crue. D'autres équipes recherchent également un homme disparu en Ardèche voisine.

[#VigilanceOrange ] Les recherches, opérées par les services de secours, se poursuivent.



⚠️Bilan provisoire :

↪️ 3 corps découverts sans vie : 2 à Goudargues dans un véhicule et 1 à Gagnieres

↪️ personnels de secours et de sécurité toujours engagés. Merci de respecter le bon… — Préfet du Gard (@Prefet30) March 10, 2024

Les trois disparus toujours recherchés dans le Gard sont un père de famille et ses deux enfants, âgés de 4 et 13 ans, emportés par les flots alors qu'ils tentaient de traverser vers 23h30 un pont submersible sur le Gardon à Dions, village de 500 habitants au nord de Nîmes. La mère de famille, âgée de 40 a pu être sauvée et a été hospitalisée. La voiture a été retrouvée, vide, en aval du lieu du drame, emblématique de ceux survenus pendant cet épisode de violentes intempéries, lié au passage de la tempête Monica, dans un grand quart sud-est du pays.

Accrochée à des branches

Les trois victimes décédées déjà retrouvées dans le Gard avaient, elles aussi, tenté de franchir des ponts submersibles sur les rivières en crue, gonflées par les tombes d'eau qui se sont abattues samedi et dans la nuit, parfois la valeur de plus d'un mois de pluie en à peine 24 heures.

Le premier corps sans vie a été retrouvé à quelques centaines de mètres de l'endroit où une voiture, avec deux personnes de nationalité belge, a été emportée par les flots samedi vers 18h45 à Gagnières, village du nord du département. Le véhicule avait emprunté un pont alors que la route avait été fermée par la municipalité et qu'un policier municipal avait demandé directement au conducteur de ne pas s'y engager. Une des deux personnes à bord du véhicule avait réussi à en sortir, avant d'être récupérée par les sauveteurs après plus de deux heures accrochée à des branches. Les deux hommes résidaient à Gagnières, a indiqué la préfecture à l'AFP.

À Goudargues, 1.100 habitants, dans le nord du Gard, près de l'Ardèche, les sauveteurs ont retrouvé deux corps. Ils y menaient des recherches après un appel d'urgence reçu vers 5h dimanche de deux automobilistes se disant en difficulté. Selon les premiers éléments d'enquête, cités par la préfecture du Gard, la voiture aurait été occupée par deux femmes, âgées de 47 et 50 ans, qui se rendaient en Espagne.

"La Nation se tient solidaire"

Dans le département voisin de l'Ardèche, un homme est également porté disparu depuis samedi soir dans le village de Saint-Martin de Valamas, à la suite des intempéries, a indiqué la préfecture. Selon une source de la gendarmerie, il s'agit du responsable d'une centrale hydroélectrique qui était parti contrôler son installation.

Les recherches devront s'interrompre "à la tombée de la nuit car compte tenu de la situation des cours d'eau, l'intervention est extrêmement dangereuse", a indiqué à l'AFP à Dions le directeur départemental adjoint des pompiers du Gard, Thierry Carret. Le dispositif sera "remis en place (lundi) matin et recalibré en fonction de la baisse des cours d'eau", a-t-il expliqué.

"La Nation se tient solidaire", a réagi sur X (ex-Twitter) le Premier ministre Gabriel Attal, remerciant "vivement" les "forces de secours (...) sur le pont et mobilisées". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu dans la matinée au centre de crise du ministère, évoquant un total de "35 sauvetages" réalisés par les secours. Le Gard et six autres départements avaient été placés samedi en vigilance orange par Météo-France en raison de la tempête Monica qui a balayé un grand quart sud-est de la France.

Nos compatriotes du Gard et en Ardèche sont confrontés à de très fortes inondations et intempéries.



Nous dénombrons pour l'instant au moins 7 personnes portées disparues dont deux enfants. Je m'associe à la peine et aux inquiétudes de leurs proches. La Nation se tient solidaire… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 10, 2024

"Nous déplorons toujours des comportements dangereux"

Le niveau orange est le troisième sur une échelle de quatre et appelle le public à être "très vigilant", en raison de "phénomènes dangereux prévus". Il est notamment recommandé d'éviter de se déplacer ou de s'approcher des cours d'eau. Malgré la répétition des messages de précaution, "nous déplorons toujours des comportements (...) dangereux, d'abord pour les personnes qui s'exposent, dangereux également pour les personnes dont le devoir est d'aller leur porter secours", a souligné la préfecture du Gard, estimant qu'un tel épisode ne s'était pas produit dans le département depuis une dizaine d'années.

"Il est tombé des pluies diluviennes hier, c'était impressionnant, un niveau historique. Je suis restée chez moi car avec l'eau, il ne faut pas tenter le diable, ça peut être dangereux", a témoigné auprès de l'AFP Pascale Fuchs, habitante de Dions où des routes sont encore fermées. Huit départements sont toujours en vigilance orange crues (Ardèche, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Gard, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Var, Yonne) et devraient le rester jusqu'à lundi, a indiqué Météo-France dans son bulletin de 16h dimanche.