Grandes marées d'équinoxe : les habitants de Vendée, encore marqués par la tempête Xynthia, inquiets

De dimanche à mardi, le littoral ouest et nord fera face à de grandes marées exceptionnelles, nommées marées d'équinoxe, cette période de l'année où le jour et la nuit ont exactement la même durée. Mais en Vendée, encore marqué par le traumatisme Xynthia, l'inquiétude règne.

Un coefficient de marée annoncé à 117

"Indéniablement, on est en première ligne", lance Stéphane devant sa fenêtre. De son salon, la vue est certes à couper le souffle mais elle est aussi source d'inquiétude. Derrière la grande baie vitrée, c'est directement l'océan qui gronde et qui va gonfler en début de semaine avec un coefficient de marée annoncé à 117. Or, le terrain sur lequel est posée la maison et peu à peu grignoté par les vagues. "Je ne suis pas insensible bien évidemment à ce genre de phénomène. C'est inquiétant. Par contre, nous sommes sur la dune. Ce qui est plus embêtant, ce sont les 120 pavillons qui sont derrière, l'eau pourrait s'engouffrer sur le côté et non pas face à notre maison", explique-t-il.

Plusieurs plages du secteur fermées

C'est en partie ce phénomène qui avait provoqué la catastrophe de Xynthia à l'hiver 2010. La mer, passée par-dessus les digues, avait envahi les nombreuses maisons construites juste derrière, dans une sorte de cuvette, piégeant leurs habitants. Stéphane se souvient très bien de l'ambiance. "Je n'ai jamais vu la mer comme ça. La mer était blanche, c'était vraiment dantesque. En plus, on n'avait plus d'électricité", se souvient-il.

Face à ces grandes marées d'ampleur exceptionnelle, la plus grande prudence est d'ores et déjà de rigueur. Depuis le début du week-end, plusieurs plages du secteur ont ainsi été fermées par mesure de précaution.