Fusillade d'Ollioules : l'hypothèse du règlement de comptes privilégiée

La thèse du règlement de comptes semblait s'imposer lundi après la fusillade qui a fait trois morts, dont une vacancière, dimanche soir à Ollioules dans le Var, et dont le ou les auteurs étaient toujours recherchés.

"J'ai jamais vu ça, c'est une ville assez calme", a commenté lundi matin Eric Martin, le patron de la station de lavage devant laquelle a eu lieu la fusillade : "Les voisins (ont) entendu comme un rideau de fer qu'on descend. C'était une rafale de mitraillette. Ça ici, c'est complètement fou. Des armes de guerre, c'est dingue. [...] En plus il y a des victimes, des touristes, à déplorer. C'est affreux".

Des victimes "connues très défavorablement des services de la police municipale"

Deux des victimes, a priori les cibles des tirs, sont deux hommes de 29 et 30 ans, connus entre autres pour des affaires de stupéfiants, indique une source policière lundi. Tous deux étaient "connus très défavorablement des services de la police municipale", a aussi assuré dans Var-Matin le maire de la commune Robert Beneventi. La troisième personne tuée dans la fusillade est une femme de 57 ans, a priori une victime collatérale, qui circulait à scooter avec son mari et aurait été victime d'une balle perdue, comme son époux, grièvement blessé et transféré à l'hôpital. Selon les médias locaux, il s'agit d'un couple de touristes habitués de la commune.

"Il y avait au moins deux armes, et au moins un fusil d'assaut, au vu des munitions retrouvées sur place", a précisé source policière. Quant aux tireurs, ils étaient a priori deux dimanche soir vers 20h30, devant cette station de lavage d'Ollioules, une commune à l'ouest de Toulon : "On suppose deux, mais on reste prudent tant qu'on ne les a pas interpellés". Le procureur adjoint de Toulon, Dominique Mirkovic, devrait donner une conférence de presse lundi après-midi sur cette affaire.