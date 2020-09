Fusillade devant une école maternelle à Marseille : "une honte" pour Samia Ghali

INTERVIEW

Un homme a été grièvement blessé par balles devant une école maternelle de Marseille peu avant l'heure de sortie d'école vendredi, a-t-on appris samedi auprès des marins-pompiers et de la mairie de secteur. L'homme, d'une trentaine d'années, a été pris pour cible devant l'école maternelle d'un quartier populaire du 16ème arrondissement. Après cet incident, la conseillère municipale Samia Ghali a tenu à saluer le sang-froid de "l'équipe enseignante, la directrice et le personnel municipal". "Lors des coups de feu, la directrice a eu un très bon réflexe en confinant à l'intérieur de la classe les enfants", a en effet indiqué une source policière.

Quant à la fusillade en tant que telle, Samia Ghali estime que c'est "dramatique" et "une honte" que cela puisse se produire dans la deuxième plus grande ville de France. "On ne peut pas être systématiquement sur le fil du rasoir et se dire 'ouf, heureusement que les enfants ne sont pas sortis à ce moment-là'", a-t-elle déploré.

"On joue avec la vie des gens"

L'élue a par ailleurs fustigé "un manque d'effectif de policiers toujours omniprésent". "On nous a supprimé 200 policiers nationaux. Cela fait des années que je demande des renforts. Avec deux patrouilles de police pour tous les quartiers Nord c'est impossible d'assurer la sécurité des habitants."

"On joue avec la vie des gens", a-t-elle conclu. Le pronostic vital de l'homme était engagé à l'arrivée des secours et aucun enfant n'a été blessé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.