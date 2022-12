Fusillade à Paris : une marche blanche organisée pour rendre hommage aux trois Kurdes décédés

Trois jours après la fusillade rue d'Enghien à Paris, qui a fait trois morts, le suspect va être présenté à un juge d'instruction ce lundi. Du côté de la communauté kurde dont toutes les victimes de la tuerie étaient issues, l'émotion et la colère prédominent. Une marche blanche est organisée sur les lieux du drame à l'appel du Conseil démocratique kurde en France.

Le rassemblement a débuté aux alentours de midi. Il y a une centaine de personnes debout juste devant le centre culturel, là où trois Kurdes ont perdu la vie vendredi dernier. La foule est silencieuse. Beaucoup déposent des bougies, des fleurs sur le trottoir, le regard grave.

"Les mêmes émotions qu'il y a 10 ans"

Depuis le drame, les larmes n'ont pas quitté les yeux de Nuran. "Je suis vraiment, vraiment, vraiment très touchée par ces événements. Ce sont les mêmes émotions que j'avais il y a dix ans. Il y a beaucoup d'injustices. On vient régulièrement prendre notre thé ici. On vient rendre visite à nos amis. Ça aurait pu être nous, être moi, mon mari ou mes enfants", explique-t-elle, la voix pleine d'émotion.

À pied, ils vont ensuite rejoindre le 147, rue Lafayette, là où il y a bientôt dix ans jour pour jour, trois militantes kurdes avaient été tuées par balles. Un symbole fort pour ne pas oublier, comme l'explique le porte-parole du Centre démocratique kurde en France.

"Nous ne lâcherons rien"

"Nous ne voulons pas que cette affaire tombe dans les oubliettes judiciaires ou dans les oubliettes de l'histoire. On veut vraiment qu'elle reste vive tant qu'on n'aura pas fait toute la lumière. Nous allons continuer à dénoncer et montrer que nous ne lâcherons rien", explique-t-il. "On se pensait être peut-être plus en sécurité. On a compris qu'en fait, on ne l'était pas."

Le porte-parole appelle aussi le parquet antiterroriste à se saisir de l'affaire pour que cette attaque soit qualifiée d'attentat. Et les organisateurs espèrent que la marche se déroulera dans le calme, cette fois sans violence, sans débordement, comme cela avait pu être le cas lors de la manifestation de samedi, place de la République.