Fontainebleau : un octogénaire tue sa femme avant de se suicider

Un homme de 87 ans a tué sa femme de 88 ans avant de se suicider, samedi, dans un appartement d'une résidence pour personnes âgées à Fontainebleau, a appris l'AFP lundi auprès du parquet de Melun.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme a tué sa femme avec une carabine 22 Long Rifle avant de retourner l'arme contre lui, a précisé la procureure de Melun, Béatrice Angelelli, confirmant une information du Parisien. L'enquête va être classée sans suite, a ajouté la procureure. Selon une source proche de l'enquête citée par Le Parisien, l'homme ne supportait pas de voir la situation de sa femme, qui était invalide.

"Il s'occupait seul de sa femme"

"La dernière fois que j'ai vu le monsieur, il était totalement désespéré et c'était déjà il y a six mois. Il s'occupait seul de sa femme. Il n'en pouvait plus ! Il cherchait une solution", a commenté au quotidien une copropriétaire de cette ancienne résidence.