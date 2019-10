Essonne : un adolescent de 16 ans poignardé dans son lycée

Un lycéen de 16 ans a été poignardé dans l'enceinte de son établissement scolaire, mercredi soir, à Cerny, dans l'Essonne (91). La victime a été grièvement blessée.

Les faits se sont déroulés en fin de journée au lycée des métiers Alexandre-Denis, où le jeune est interne. Il a reçu deux coups de couteau à la poitrine avant d'être retrouvé par des membres du personnel scolaire qui ont immédiatement prévenu les secours. La victime a été transportée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, dans un état grave.

"Deux individus extérieurs"

"Aucune interpellation n'a été réalisée et le motif de l'agression n'est pour l'heure pas connue", a détaillé le parquet. Dans un communiqué, le rectorat de Versailles précise que l'agression a été menée par "deux individus extérieurs" à l'établissement, et "exprime sa vive émotion et apporte tout son soutien au lycéen à ses proches et à la communauté éducative de l'établissement".

L'enquête a été confiée à la Brigade de recherche d’Étampes.