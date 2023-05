Espagne : un avion militaire de type F-18 s'écrase sur la base aérienne de Saragosse

Les images impressionnantes laissent imaginer une catastrophe humaine. Mais les dégâts ne sont finalement que matériels après le crash d'un avion de combat F-18 ce samedi sur la base aérienne de Saragosse en Espagne. Selon le Heraldo de Aragon, la presse quotidienne locale, l'incident s'est produit aux alentours de 12h10. Le capitaine Daniel Pérez Carmona effectuait un exercice lorsque l'appareil, pour des raisons encore inconnues, a brutalement pris la direction du sol.

Les vidéos montrent l'engin prendre de l'altitude avant de se stabiliser dans les airs et de redescendre sans parvenir à redresser sa trajectoire. Fort heureusement, le pilote a réussi à s'extraire in-extremis de l'avion, sans quoi l'issue aurait pris une tournure bien plus tragique. Selon l'armée de l'air et de l'espace, citée par le quotidien local, cet aviateur chevronné aux plus de 1.000 heures de vol n'a jamais perdu connaissance et ses heures ne sont pas en danger. Il souffre néanmoins de multiples traumatismes aux bras, aux hanches et aux jambes. Il a été transféré par hélicoptère à l'hôpital.

Esta mañana ha habido un accidente en la Base Aérea de Zaragoza de un F18 del Ala 15.



El piloto se ha eyectado satisfactoriamente y el avión ha caído dentro del perímetro de la base.



Les seguiremos informando. pic.twitter.com/F4aAP7ro7s — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) May 20, 2023

Plusieurs incidents impliquant des F-18 en Espagne

Le crash de ce F-18, totalement désintégré après le choc, a déclenché un incendie que les pompiers ont rapidement maîtrisé. Plus de peur que de mal, donc, au terme de cet incident qui a toutefois ravivé le douloureux souvenir du crash d'un autre F-18, survenu lors de son décollage de la base aérienne de Torrejon de Ardoz à Madrid en 2017. Ce jour là, le pilote n'avait pas survécu.

Dans son passé récent, l'Espagne a connu plusieurs accidents impliquant des F-18, notamment 2009. Le 16 juin de cette année là, deux engins s'étaient écrasés en pleine mer aux larges des Îles Canaries. Les pilotes avaient pu être secouru, tout comme six ans auparavant lorsqu'un avion militaire s'était crashé près de la ville de Pozo Izquierdo sur l'île de Gran Canaria.