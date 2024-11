Haute-Garonne : son fils n’est pas sélectionné pour un match de foot, le père brûle les voitures des deux entraîneurs

Un nouveau scandale qui secoue le football amateur. Deux entraîneurs d'un club près de Toulouse viennent de porter plainte. Pour cause, la voiture de l'un et la maison de l'autre ont été visées par un incendie il y a une dizaine de jours. Parmi les principaux suspects de ces actes, deux parents aux rêves de gloire pour leur enfant mécontents de son temps de jeu lors d'un match. Au club de Colomiers, c'est la consternation pour les éducateurs et les dirigeants.

Des parents animés par un "projet Mbappé"

Dans ce club de 800 licenciés, les entraînements ont été suspendus. Jean-Marc Santin, le président du district, s'est même déplacé en soutien aux deux éducateurs. "Le premier, on a brûlé sa voiture. Son binôme a eu la même chose. L'habitation a pris feu, ils ont dû sortir les enfants. Aller brûler des voitures parce que notre fils n'a pas été retenu pour un tournoi, c'est inimaginable", déplore, médusé, l'entraineur.

Un cas extrême, mais qui met en lumière ces parents animés par "un projet Mbappé", comme on dit dans cette banlieue populaire, car beaucoup font pression sur les entraîneurs comme JB. "Ils veulent absolument que leur enfant soit attaquant puisque tout le monde pense que leurs enfants seront des futurs Mbappé qui vont faire fortune avec leurs propres enfants. C'est très fatigant", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"À un moment donné, ce n'est pas le Paris Saint-Germain"

Usant également pour Julien, arbitre au club qui, pendant les matches est même menacé par les parents. "Ils se mettent sur le bord du terrain. C'est très compliqué pour nous, On est pris en otage. Ça fait 17 ans que je fais de l'arbitrage dans le foot amateur. Ça s'est trop dégradé. À un moment donné, ce n'est pas le Paris Saint-Germain", s'énerve l'arbitre. Pour marquer le coup, tous les matches de jeunes seront reportés ce week-end dans tout le département de la Haute-Garonne.