Effondrement de deux immeubles à Lille : l'étudiant qui a donné l'alerte témoigne

Un corps sans vie a finalement été retrouvé cette nuit dans les décombres des deux immeubles qui se sont effondrés samedi, à Lille. On ne connaît pas encore l'identité de la victime, mais les secours recherchaient un médecin porté disparu. Hier matin, deux immeubles de trois étages se sont écroulés rue Pierre-Mauroy, dans le centre-ville lillois.

"On a pris les bonnes décisions"

Heureusement, la plupart des habitants avaient été évacués quelques heures plus tôt grâce à l'alerte de l'un d'entre eux, un étudiant qui s'appelle Thibault Lemay et qui rentrait de soirée. Il témoigne au micro d'Europe 1. "Si vous voulez devenir un héros, faites la fête de temps en temps", commence-t-il avec humour. "On s'est fait une petite cellule de crise avec mes colocataires, on a mis notre cerveau ensemble, on a réfléchi. Puis on a pris les bonnes décisions", explique-t-il plus sérieusement. Lui et ses amis ont directement appelé les pompiers après avoir constaté qu'un mur était "gondolé".

"J'ai du mal à réaliser que j'ai échappé à ma propre mort"

"J'ai encore un peu du mal à réaliser que, du coup, j'ai échappé à ma propre mort, à celle de mes amis, à celle d'inconnus qui passaient peut-être là parce que la rue Pierre-Mauroy, c'est vachement passant. Il y a tout le temps du monde. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'il faut prendre les bonnes décisions face à ce genre d'événement et ne pas se dire qu'il faut remettre ça au lendemain parce que le lendemain, il sera peut-être trop tard".

Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. D'après le ministre délégué à la Ville et au Logement Olivier Klein, l'immeuble n'était pas insalubre. Il se rendra sur place lundi.