Doubs : quatre morts dans un accident de la route

Quatre personnes, toutes occupantes d'un même véhicule, sont décédées dans un accident de la route dans la nuit de dimanche à lundi à Saône, dans le Doubs, a-t-on appris auprès des pompiers. Les victimes sont quatre hommes âgés de 30 à 40 ans, selon les pompiers. Ils étaient résidents de Saône, a précisé à l'AFP le maire de la commune, Benoît Vuillemin. On ignore encore les circonstances exactes de l'accident, qui s'est produit aux alentours de 01h30 dans la nuit.

Un bilan "dramatique"

"Malheureusement, le bilan est dramatique, quatre morts, les quatre occupants du véhicule", a écrit l'édile, qui s'est "immédiatement" rendu sur place pour les premières constatations, sur sa page Facebook. "La route a été fermée jusqu'à 4h, elle est désormais rouverte", a-t-il poursuivi, appelant toutefois à la "prudence", des débris pouvant encore être présents sur la chaussée.

"Une enquête est en cours", a confirmé Benoît Vuillemin, et des prélèvements toxicologiques ont été effectués, a-t-il précisé à l'AFP. "Le choc a été très, très violent". Sur une photo postée par l'élu on voit une voiture noire dont la partie avant est enfoncée presque jusqu'à l'habitacle. Saône, situé à quelques kilomètres à l'est de Besançon, compte un peu plus de 3.000 habitants.