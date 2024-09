Doubs : quatre blessés dans un accident de la route après un refus d'obtempérer

Quatre jeunes ont été blessés dans un choc frontal entre deux véhicules à Beure, dans le Doubs, dont l'un fuyait des policiers de la BAC, a-t-on appris dimanche de source policière et du parquet de Besançon. Vers 01H30 dimanche, un équipage de la BAC avait pris en chasse un véhicule avec deux personnes à bord, engageant une poursuite qu'ils avaient cessé, car le conducteur de la voiture prenait "beaucoup trop de risques", a indiqué une source policière à l'AFP.

"Il n'y a pas d'implication de la police dans l'accident"

Cette voiture, une Clio, correspondait à celle d'une personne suspectée d'avoir tiré sur un domicile plus tôt dans la soirée, a précisé une source proche de l'enquête. La Clio, dans laquelle se trouvaient deux hommes de 23 ans, est entrée en collision frontale avec une autre voiture, où se trouvaient un jeune homme de 21 ans et une adolescente de 17 ans. Selon la préfecture du Doubs, "il n'y a pas d'implication de la police dans l'accident" et la BAC avait "perdu la trace du véhicule" lorsque l'accident est survenu.

Le conducteur de la voiture suspecte souffre de fractures, au niveau de la jambe notamment, et se trouvait toujours hospitalisé dimanche, tout comme son passager, et leur état était jugé incompatible avec une garde à vue, a précisé à l'AFP le parquet de Besançon. Les deux occupants de l'autre véhicule ont également été hospitalisés et l'un avait pu être entendu, a ajouté la même source, précisant qu'aucun pronostic vital n'était engagé. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.