Disparition d'Estelle Mouzin : la piste Fourniret relancée

Cela fait des années qu'elle est évoquée. Dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, la piste menant au tueur en série Michel Fourniret vient d'être relancée. Selon nos confrères de 20 Minutes, ce sont de récentes déclarations de Michel Fourniret et de son ex-femme, Monique Olivier, qui ont remis une pièce dans la machine.

"Quelque chose à creuser"

Le 5 février en effet, lors d'une audition dans un autre dossier, Monique Olivier a indiqué vouloir "évoquer le dossier Mouzin" pour "aider les familles des victimes" et "compte tenu du temps qui passe". Michel Fourniret a, lui, expliqué à la juge d'instruction Sabine Khéris qu'il ne se souvenait plus "dans quelle région" et "dans quelles circonstances" il avait "croisé" Estelle Mouzin et Joanna Parrish. Il y a là "quelque chose à creuser", a-t-il précisé.

Pour des raisons procédurales, Sabine Khéris ne peut enquêter sur la disparition d'Estelle Mouzin, instruite à Meaux alors qu'elle officie à Paris. Selon 20 Minutes, la procureure générale de Paris, Catherine Champrenault, a donc adressé nue "requête en bonne administration de la justice" afin que le dossier soit transféré.