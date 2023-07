Disparition d'Emile : les habitants désemparés après quatre jours de recherches infructueuses

"Aucun indice, aucune information, aucun élément" ne permet d'expliquer la disparition du petit Emile, malgré un travail colossal de ratissage du hameau des Alpes-de-Haute-Provence où l'enfant de deux ans et demi était en vacances chez ses grands-parents, a expliqué mardi le procureur de Digne-les-Bains.

L'espoir des habitants s'amenuise

Dans le village, de moins en moins d'habitants souhaitent s'exprimer. Car après quatre jours de recherches infructueuses, l'espoir s'amenuise et les scénarios les plus sombres sont dans toutes les têtes. "On parle tous des faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a pu arriver ? Les suppositions : il est tombé dans un trou, il a été enlevé, il a été écrasé. On ne sait pas, tout ça, ce ne sont que des hypothèses... Seuls les gendarmes et la criminelle peuvent définir ce qui s'est passé", témoigne-t-il.

Tous les habitants auditionnés

Depuis dimanche, les 25 habitants présents dans ce petit hameau du Haut-Vernet ont été auditionnés. Douze véhicules ont été inspectés et 30 maisons ont été visitées, comme celle de Michel, retraité. "Ils sont venus trois fois, samedi soir, dimanche matin à 6h30 et dimanche après-midi. Ils ont tout fouillé, partout, dans la maison, les placards, les armoires. Ils ont même regardé dans le congélateur. Tout le monde a joué le jeu, ce qui est normal", indique-t-il au micro d'Europe 1.

L'insoutenable attente se poursuit pour les parents et la famille du petit Émile dans le village. Tous espèrent un dénouement heureux, un miracle.